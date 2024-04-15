Бучельников Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бучельников Михаил Семенович
Рождение ребёнка
19.12.1901 ст.
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Сын: Бучельников Иван Иванович
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бучельникова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна
Рождение ребёнка
03.11.1907 ст.
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.
Сын: Бучельников Лука Иванович
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна
Рождение ребёнка
07.05.1913 ст.
Дочь: Бучельникова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бучельников Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.
Сын: Бучельников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно