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Бучельников Иван Михайлович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бучельников Михаил Семенович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.12.1901 ст.

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна

Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.

Сын: Бучельников Иван Иванович

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бучельникова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна

Рождение ребёнка
03.11.1907 ст.

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.

Сын: Бучельников Лука Иванович

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна

Рождение ребёнка
07.05.1913 ст.

Дочь: Бучельникова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бучельников Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна

Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Сын: Бучельников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова Гликерия (Лукья) Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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