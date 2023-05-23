(Бучельникова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1913 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
26.05.1913 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно