Лебедева Ольга Ивановна
Место рожденияДеревня Немда-Лебедева
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Лебедев Иван Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1887
Рождение ребёнка
05.09.1888
Дочь: Домрачева Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Домрачев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.09.1891
Отец ребёнка: Домрачев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.10.1893
Сын: Домрачев Кузьма Тимофеевич
Отец ребёнка: Домрачев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.02.1896
Дочь: Домрачева Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Домрачев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.03.1898
Дочь: Домрачева Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Домрачев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
13.07.1900
Сын: Домрачев Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Домрачев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1905
Сын: Домрачев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Домрачев Тимофей Яковлевич
Смерть
Неизвестно