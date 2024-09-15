Домрачев Тимофей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Домрачев Яков Степанович
Мать: Параскева Сергеевна
Бракосочетание
08.11.1887
Жена: Лебедева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1888
Дочь: Домрачева Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1891
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1893
Сын: Домрачев Кузьма Тимофеевич
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1896
Дочь: Домрачева Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1898
Дочь: Домрачева Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1900
Сын: Домрачев Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1905
Сын: Домрачев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно