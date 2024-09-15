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Домрачев Тимофей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Домрачев Яков Степанович

Мать: Параскева Сергеевна

Бракосочетание
08.11.1887

Жена: Лебедева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1888

Дочь: Домрачева Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна

Маркелово, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.09.1891

Сын: Домрачев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна

Маркелово, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
12.10.1893

Сын: Домрачев Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна

Маркелово, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.02.1896

Дочь: Домрачева Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна

Маркелово, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.03.1898

Дочь: Домрачева Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна

Маркелово, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.07.1900

Сын: Домрачев Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна

Маркелово, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.03.1905

Сын: Домрачев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна

Маркелово, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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