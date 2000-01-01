Ганыкина (Поскакухина) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаныкина (Поскакухина) Елена Ефимовна

Ганыкина (Поскакухина) Елена Ефимовна

avatar

Место рождения

Новоприборная слобода

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ганыкин Яков

Отец ребёнка: Ганыкин Никита

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Ганыкин Никита

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ганыкин Василий

Отец ребёнка: Ганыкин Никита

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Ганыкин Никита

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ганыкин Иван

Отец ребёнка: Ганыкин Никита

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close