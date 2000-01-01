Ганыкина (Поскакухина) Елена Ефимовна
Место рожденияНовоприборная слобода
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ганыкин Яков
Отец ребёнка: Ганыкин Никита
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Ганыкин Никита
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ганыкин Василий
Отец ребёнка: Ганыкин Никита
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Ганыкин Никита
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ганыкин Иван
Отец ребёнка: Ганыкин Никита
Смерть
Неизвестно