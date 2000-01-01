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Потехин Вячеслав Андреевич
Потехин Вячеслав Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.1992
Пол
Мужской
Отец
Потехин Андрей Александрович
1965 г.р.
Мать
Потехина (Белова) Светлана Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1992
Отец:
Потехин Андрей Александрович
Мать:
Потехина Светлана Владимировна
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