Гильмисафа Абдулсафарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ахунзян Гатиятуллин
Отец ребёнка: Гатиятулла Зайнуллин
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хакимьян Гатиятуллин
Отец ребёнка: Гатиятулла Зайнуллин
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гайниямал Ганитятуллина
Отец ребёнка: Гатиятулла Зайнуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гатиятулла Зайнуллин
Смерть
Неизвестно