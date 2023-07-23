Гильмисафа Абдулсафарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильмисафа Абдулсафарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ахунзян Гатиятуллин

Отец ребёнка: Гатиятулла Зайнуллин

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Хакимьян Гатиятуллин

Отец ребёнка: Гатиятулла Зайнуллин

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гайниямал Ганитятуллина

Отец ребёнка: Гатиятулла Зайнуллин

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатиятулла Зайнуллин

Смерть
Неизвестно
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