Гатиятулла Зайнуллин
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Зайнулла Салимов
Мать: Зюлейха Абдулсалихова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ахунзян Гатиятуллин
Мать ребёнка: Гильмисафа Абдулсафарова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хакимьян Гатиятуллин
Мать ребёнка: Гильмисафа Абдулсафарова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гайниямал Ганитятуллина
Мать ребёнка: Гильмисафа Абдулсафарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайша Сабынхасянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гильмисафа Абдулсафарова
Смерть
Неизвестно