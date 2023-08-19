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Гатиятулла Зайнуллин

Место рождения

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Зайнулла Салимов

Мать: Зюлейха Абдулсалихова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ахунзян Гатиятуллин

Мать ребёнка: Гильмисафа Абдулсафарова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Хакимьян Гатиятуллин

Мать ребёнка: Гильмисафа Абдулсафарова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гайниямал Ганитятуллина

Мать ребёнка: Гильмисафа Абдулсафарова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайша Сабынхасянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильмисафа Абдулсафарова

Смерть
Неизвестно