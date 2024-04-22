Бессараб (Дзюба) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессараб (Дзюба) Анна Ивановна

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Бессараб Никита Дионисьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Бессараб Михаил Никитич

Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1910

Дочь: Бессараб Варвара Никитична

Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Бессараб Васса Никитична

Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Бессараб Антонина Никитична

Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1916

Сын: Бессараб Андрей Никитич

Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.04.1919

Дочь: Бессараб Ольга Никитична

Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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