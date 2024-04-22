Бессараб (Дзюба) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
25.01.1909
Рождение ребёнка
06.11.1909
Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич
Рождение ребёнка
30.11.1910
Дочь: Бессараб Варвара Никитична
Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич
Рождение ребёнка
17.08.1912
Дочь: Бессараб Васса Никитична
Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Бессараб Антонина Никитична
Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич
Рождение ребёнка
15.09.1916
Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич
Рождение ребёнка
13.04.1919
Дочь: Бессараб Ольга Никитична
Отец ребёнка: Бессараб Никита Дионисьевич
Смерть
Неизвестно