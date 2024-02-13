Евлентьев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлентьев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлентьев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Евлентьева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлентьева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Евлентьева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлентьева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлентьева Вера

Рождение ребёнка
26.02.1917

Дочь: Елизарова (Евлентьева) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Евлентьева Вера

Рождение ребёнка
10.03.1920

Дочь: Евлентьева Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Евлентьева Вера

Смерть
Неизвестно

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