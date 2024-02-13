Евлентьева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлентьев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Евлентьев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлентьева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Евлентьев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евлентьев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евлентьев Михаил
Рождение ребёнка
26.02.1917
Дочь: Елизарова (Евлентьева) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Евлентьев Михаил
Рождение ребёнка
10.03.1920
Дочь: Евлентьева Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Евлентьев Михаил
Смерть
Неизвестно