Заболотская Анна Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Заболоц(дс)кий Ларион Петрович
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1836
Сын: Заболоц(кий (заболотский) Кирилл Петрович
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1842
Сын: Заболоц(дс)кий Трофим Петрович
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1850
Сын: Заболоцкий (заболотский) Алексей Петрович
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Смерть
Неизвестно