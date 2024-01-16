Заболотская Анна Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотская Анна Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Заболоц(дс)кий Ларион Петрович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1836

Сын: Заболоц(кий (заболотский) Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1839

Сын: Заболоцкий Яков Петрович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1842

Сын: Заболоц(дс)кий Трофим Петрович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1850

Сын: Заболоцкий (заболотский) Алексей Петрович

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Смерть
Неизвестно
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