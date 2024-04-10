Сидорова Голубева Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1975
Дочь: Ковтонюк Сидорова Полина Олеговна
Отец ребёнка: Сидоров Олег Николаевич
Рождение ребёнка
08.07.1981
Дочь: Сидорова Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: Сидоров Олег Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1990
Дочь: Сидорова Анна Олеговна
Отец ребёнка: Сидоров Олег Николаевич