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Сидорова Голубева Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1952

Отец: Голубев Алексанр Григорьевич

Мать: Голубева Бобкова Ангелина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Олег Николаевич

Рождение ребёнка
18.10.1975

Дочь: Ковтонюк Сидорова Полина Олеговна

Отец ребёнка: Сидоров Олег Николаевич

Рождение ребёнка
08.07.1981

Дочь: Сидорова Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: Сидоров Олег Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.1990

Дочь: Сидорова Анна Олеговна

Отец ребёнка: Сидоров Олег Николаевич

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