Григорьева Алефтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1900
Сын: Григорьев Иван Владимирович
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно