Григорьева Алефтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Алефтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1900

Сын: Григорьев Иван Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Вячеславович

Рождение
24.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Владимир Вячеславович

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