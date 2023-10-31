Григорьев Владимир Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1900
Сын: Григорьев Иван Владимирович
Мать ребёнка: Григорьева Алефтина
Рождение
1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Григорьева Алефтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Григорьева Алефтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Алефтина
Смерть
Неизвестно