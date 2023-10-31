Григорьев Владимир Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Владимир Вячеславович

Григорьев Владимир Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1900

Сын: Григорьев Иван Владимирович

Мать ребёнка: Григорьева Алефтина

Рождение
1960

Отец: Григорьев Вячеслав Дмитриевич

Мать: Григорьева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Григорьева Алефтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Григорьева Алефтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Алефтина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close