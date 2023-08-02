Куцевал Василий Харитонович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Куцевал Харитон
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1930
Рождение ребёнка
25.08.1931
Дочь: Мартинцова (Куцевал) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна
Рождение ребёнка
25.05.1935
Мать ребёнка: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна
Рождение ребёнка
25.09.1939
Сын: Куцевал Александр Васильевич
Мать ребёнка: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна
Смерть
1943