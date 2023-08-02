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Куцевал Василий Харитонович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Куцевал Харитон

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1930

Жена: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна

Рождение ребёнка
25.08.1931

Дочь: Мартинцова (Куцевал) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна

Рождение ребёнка
25.05.1935

Сын: Куцевал Иван Васильевич

Мать ребёнка: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна

Рождение ребёнка
25.09.1939

Сын: Куцевал Александр Васильевич

Мать ребёнка: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна

Смерть
1943

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