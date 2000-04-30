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Куцевал Александр Васильевич

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

25.09.1939

Дата смерти

30.04.2000

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1939

Отец: Куцевал Василий Харитонович

Мать: Куцевал (Палий) Зинаида Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.04.2000

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