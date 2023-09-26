Чупин Алексей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Алексей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1976

Отец: Чупин Геннадий Метрофанович

Мать: Чупина Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
12.02.2013

Сын: Чупин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Чупина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
12.02.2013

Сын: Чупин Артем Алексеевич

Мать ребёнка: Чупина Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупина Татьяна Владимировна

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