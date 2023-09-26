Чупин Алексей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1976
Рождение ребёнка
12.02.2013
Мать ребёнка: Чупина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
12.02.2013
Мать ребёнка: Чупина Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чупина Татьяна Владимировна