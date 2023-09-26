Чупина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1977

Отец: Фошин Владимир Петрович

Мать: Фошина Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
12.02.2013

Сын: Чупин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Чупин Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.02.2013

Сын: Чупин Артем Алексеевич

Отец ребёнка: Чупин Алексей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупин Алексей Геннадьевич

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