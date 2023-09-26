Чупина Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1977
Отец: Фошин Владимир Петрович
Мать: Фошина Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
12.02.2013
Отец ребёнка: Чупин Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
12.02.2013
Отец ребёнка: Чупин Алексей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупин Алексей Геннадьевич