Устюжанин Константин Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюжанин Константин Савельевич

Устюжанин Константин Савельевич

Место рождения

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

12.10.1938

Пол

Мужской

Отец

С 1827 по 1859 г.р.

Мать

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Устюжанин Савва Артемиев

Мать: Екатерина Симеонова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Устюжанина) Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Работа или профессия
1887
крестьянин, плотник
Бракосочетание
1900

Жена: Устюжанина ?

Рождение ребёнка
С 1903 по 1905

Дочь: (Устюжанина) Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
С 1904 по 1905

Сын: Устюжанин Пётр Константинович

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
С 1914 по 1918
стрелок 50-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
18.01.1916

Сын: Устюжанин Константин Константинович

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Приписал себе один год, чтобы взяли в военное училище.
Концлагерь
С 1918 по 1920
Бракосочетание
Около 1921

Жена: Соломеева Устюжанина (Петухова) Татьяна Григорьевна

Тимино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1923

Дочь: Титова (Устюжанина) Александра (Шуравья Кока) Константиновна

Мать ребёнка: Соломеева Устюжанина (Петухова) Татьяна Григорьевна

Тимино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Устюжанин Василий Константинович

Мать ребёнка: Соломеева Устюжанина (Петухова) Татьяна Григорьевна

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Раскулачивание
06.03.1932
Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГУ ОГАЧО, Фонд - Р-941. Опись - 5. Дело - 24.
Арест
01.04.1938
Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГУ ОГАЧО. Фонд - Р-467. Опись - 4. Дело - 9059
Смерть
12.10.1938
Причина смерти: Расстрел
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.