Устюжанин Константин Савельевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти12.10.1938
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Устюжанин Савва Артемиев
Мать: Екатерина Симеонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Устюжанина) Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Работа или профессия
1887
крестьянин, плотник
Бракосочетание
1900
Жена: Устюжанина ?
Рождение ребёнка
С 1903 по 1905
Дочь: (Устюжанина) Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Рождение ребёнка
С 1904 по 1905
Сын: Устюжанин Пётр Константинович
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Работа или профессия
С 1914 по 1918
стрелок 50-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
18.01.1916
Сын: Устюжанин Константин Константинович
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Приписал себе один год, чтобы взяли в военное училище.
Концлагерь
С 1918 по 1920
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
15.10.1923
Дочь: Титова (Устюжанина) Александра (Шуравья Кока) Константиновна
Мать ребёнка: Соломеева Устюжанина (Петухова) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Устюжанин Василий Константинович
Мать ребёнка: Соломеева Устюжанина (Петухова) Татьяна Григорьевна
Раскулачивание
06.03.1932
ГУ ОГАЧО, Фонд - Р-941. Опись - 5. Дело - 24.
Арест
01.04.1938
ГУ ОГАЧО. Фонд - Р-467. Опись - 4. Дело - 9059
Смерть
12.10.1938
Причина смерти: Расстрел
Похороны
Неизвестно