Соломеева Устюжанина (Петухова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломеева Устюжанина (Петухова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Тимино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.01.1881

Дата смерти

24.12.1965

Пол

Женский

Отец

С 1821 по 1861 г.р.

Мать

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1881

Отец: Петухов Григорий

Мать: Петухова Надежда

Тимино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Соломеев Пётр (Петенька) Иванович

Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван

г. Петроград
Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Пьянкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван

Рождение ребёнка
01.09.1914

Дочь: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна

Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Соломеев Без имени

Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван

Тимино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Бесова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван

Бракосочетание
Около 1921

Муж: Устюжанин Константин Савельевич

Тимино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1923

Дочь: Титова Александра (Шуравья Кока) Константиновна

Отец ребёнка: Устюжанин Константин Савельевич

Тимино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Устюжанин Василий Константинович

Отец ребёнка: Устюжанин Константин Савельевич

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломеев (соломеин) Иван

Тимино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
24.12.1965
г. Кара-Балта, Кигизская ССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Кара-Балта, Киргизская ССР
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