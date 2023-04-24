Соломеева Устюжанина (Петухова) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1881
Дата смерти24.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1881
Отец: Петухов Григорий
Мать: Петухова Надежда
Рождение ребёнка
1905
Сын: Соломеев Пётр (Петенька) Иванович
Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван
г. Петроград
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Пьянкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна
Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Соломеев Без имени
Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Бесова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Соломеев (соломеин) Иван
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
15.10.1923
Дочь: Титова Александра (Шуравья Кока) Константиновна
Отец ребёнка: Устюжанин Константин Савельевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Устюжанин Василий Константинович
Отец ребёнка: Устюжанин Константин Савельевич
Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1965
г. Кара-Балта, Кигизская ССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Кара-Балта, Киргизская ССР