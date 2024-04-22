Залесская Марфа Харлампьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти27.09.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1875 ст.
Дочь: Гультяева Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.
Дочь: Залесская Софья Михайловна
Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
23.04.1882 ст.
Дочь: Залесская Александра Михайловна
Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
11.07.1885 ст.
Дочь: Залесская Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1890 ст.
Дочь: Залесская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич
Смерть
27.09.1910 ст.