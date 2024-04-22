Залесская Марфа Харлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалесская Марфа Харлампьевна

Залесская Марфа Харлампьевна

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

27.09.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Залесский Михаил Андреевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1875 ст.

Дочь: Гультяева Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.

Дочь: Залесская Софья Михайловна

Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1882 ст.

Дочь: Залесская Александра Михайловна

Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1885 ст.

Дочь: Залесская Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1890 ст.

Дочь: Залесская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Залесский Михаил Андреевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
27.09.1910 ст.
Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close