Гультяева (Залесская) Степанида Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
15.11.1898
Дочь: Жгун Степанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.
Дочь: Гультяева Прасковья Кондратьевна
Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.
Дочь: Гультяева Дарья Кондратьевна
Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович
Рождение ребёнка
31.12.1909 ст.
Дочь: Гультяева Маланья Кондратьевна
Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.
Дочь: Гультяева Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно