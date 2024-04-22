Гультяева (Залесская) Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Залесская) Степанида Михайловна

Место рождения

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

13.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1875 ст.

Отец: Залесский Михаил Андреевич

Мать: Залесская Марфа Харлампьевна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1898

Дочь: Жгун Степанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.

Дочь: Гультяева Прасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.

Дочь: Гультяева Дарья Кондратьевна

Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1909 ст.

Дочь: Гультяева Маланья Кондратьевна

Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.

Дочь: Гультяева Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Гультяев Кондратий Илларионович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Кондратий Илларионович

Смерть
Неизвестно
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