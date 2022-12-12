Малыгина (Полепкина) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Полепкина) Мария Викторовна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

03.04.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.07.2012

Дочь: Малыгина Эмилия Леонидовна

Отец ребёнка: Малыгин Леонид Григорьевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
До 2012
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
После 2012
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Леонид Григорьевич

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