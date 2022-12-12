Малыгина (Полепкина) Мария Викторовна
Место рождения
Дата рождения03.04.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.2012
Дочь: Малыгина Эмилия Леонидовна
Отец ребёнка: Малыгин Леонид Григорьевич
Место жительства
До 2012
Место жительства
После 2012
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно