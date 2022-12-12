Трубецкая (Калиновская) Эмилия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Трубецкой Павел Несторович
Отец ребёнка: Трубецкой Нестор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Герасим Несторович
Отец ребёнка: Трубецкой Нестор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя