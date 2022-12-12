Трубецкая (Калиновская) Эмилия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Калиновская) Эмилия Андреевна

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Место рождения

Вильнюс

Дата рождения

1840

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Трубецкой Павел Несторович

Отец ребёнка: Трубецкой Нестор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Герасим Несторович

Отец ребёнка: Трубецкой Нестор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Нестор Григорьевич

Смерть
1907
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
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