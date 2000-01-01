Трубецкой Нестор Григорьевич
Место рожденияЦарство Польское, Российская Империя
Дата рождения1832
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1866
Сын: Трубецкой Павел Несторович
Мать ребёнка: Трубецкая Эмилия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Герасим Несторович
Мать ребёнка: Трубецкая Эмилия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907
Царство Польское, Российская Империя