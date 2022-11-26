Трубецкой Нестор Григорьевич 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкой Нестор Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1832, Царство Польское, Российская Империя

умер 1907, Царство Польское, Российская Империя

Мать
Трубецкая (Калиновская) Мария ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
Отец
Трубецкой Григорий Петрович1802 г.р.
Супруги
Трубецкая (Калиновская) Эмилия Андреевна1840 г.р.
Дети
Трубецкой Павел Несторович1866 г.р.
Трубецкой Герасим НесторовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Трубецкой Григорий Петрович

Мать: Трубецкая (Калиновская) Мария Георгиевна

Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Герасим Несторович

Мать ребёнка: Трубецкая (Калиновская) Эмилия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая (Калиновская) Эмилия Андреевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Трубецкой Павел Несторович

Мать ребёнка: Трубецкая (Калиновская) Эмилия Андреевна

Смерть
1907
Царство Польское, Российская Империя

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