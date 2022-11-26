Трубецкой Нестор Григорьевич
мужской, родился 1832, Царство Польское, Российская Империя
умер 1907, Царство Польское, Российская Империя
МатьТрубецкая (Калиновская) Мария ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
ОтецТрубецкой Григорий Петрович1802 г.р.
Супруги
Дети
Трубецкой Павел Несторович1866 г.р.
Трубецкой Герасим НесторовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Герасим Несторович
Мать ребёнка: Трубецкая (Калиновская) Эмилия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Трубецкой Павел Несторович
Мать ребёнка: Трубецкая (Калиновская) Эмилия Андреевна
Смерть
1907
Царство Польское, Российская Империя