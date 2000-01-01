Трубецкой Нестор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкой Нестор Григорьевич

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Место рождения

Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

1832

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Трубецкой Григорий Петрович

Мать: Трубецкая Мария Георгиевна

Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1866

Сын: Трубецкой Павел Несторович

Мать ребёнка: Трубецкая Эмилия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Герасим Несторович

Мать ребёнка: Трубецкая Эмилия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая Эмилия Андреевна

Смерть
1907
Царство Польское, Российская Империя
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