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Ульяна Трофимовна

Место рождения

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Трофим Алексеевич

Мать: Прасковья Дмитриевна

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-22J9?i=199&wc=M6MV-LZ9%3A224254401%2C226324801%2C226539201&cc=1929530
Бракосочетание
22.01.1801 ст.

Муж: Михаил Филатович

МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF2-BHR?i=375&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62F4-C84J
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Неонила Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Филатович

Лужниково, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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