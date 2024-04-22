Ульяна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Трофим Алексеевич
Мать: Прасковья Дмитриевна
РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-22J9?i=199&wc=M6MV-LZ9%3A224254401%2C226324801%2C226539201&cc=1929530
Бракосочетание
22.01.1801 ст.
Муж: Михаил Филатович
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF2-BHR?i=375&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62F4-C84J
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Неонила Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Филатович
Лужниково, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно