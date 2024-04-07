Какуркина (Пашинская) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какуркина (Пашинская) Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Пашинский Афанасий

Мать: Пашинская (Павлова) Клавдия Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Какуркин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Какуркин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Какуркин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Какуркин Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Какуркин Павел Павлович

Смерть
Неизвестно

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