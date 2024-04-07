Какуркина (Пашинская) Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Какуркин Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Какуркин Павел Павлович
Смерть
Неизвестно