Какуркин Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Какуркин Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Какуркина (Пашинская) Анастасия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно