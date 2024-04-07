Какуркин Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какуркин Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Какуркин Павел Антонович

Мать: Какуркина (Бутакова) Аграфена Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Какуркина (Пашинская) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Какуркина (Пашинская) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Какуркина (Пашинская) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Какуркин Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Какуркина (Пашинская) Анастасия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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