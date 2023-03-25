Васильева (Бабич) Ирина Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасюк Олег Анатольевич
Серышево, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сморкалов Кирилл Олегович
Отец ребёнка: Сморкалов Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелуханова Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Тарасюк Олег Анатольевич