Васильева (Бабич) Ирина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Бабич) Ирина Вадимовна

Васильева (Бабич) Ирина Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасюк Олег Анатольевич

Серышево, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сморкалов Кирилл Олегович

Отец ребёнка: Сморкалов Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелуханова Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Тарасюк Олег Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close