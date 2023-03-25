Тарасюк Олег Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Ирина Вадимовна
Серышево, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелуханова Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Васильева Ирина Вадимовна