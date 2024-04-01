Кожеватов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожеватов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1905

Дочь: Румянцева Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Кожеватова Анна

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Кожеватов Александр

Мать ребёнка: Кожеватова Анна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Селезнёв Антонина

Мать ребёнка: Кожеватова Анна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кожеватов Борис

Мать ребёнка: Кожеватова Анна

Смерть
Неизвестно
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