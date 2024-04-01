Кожеватова (Сорокина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1905
Дочь: Румянцева Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Кожеватов Иван
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Кожеватов Александр
Отец ребёнка: Кожеватов Иван
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Селезнёв Антонина
Отец ребёнка: Кожеватов Иван
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кожеватов Борис
Отец ребёнка: Кожеватов Иван
Смерть
Неизвестно