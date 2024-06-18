Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна 31.10.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна

Место рождения

Упертовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

31.10.1880

Дата смерти

02.11.1920

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1880

Отец: Черногаев Андрей Александрович

Мать: Черногаева Евдокия (Авдотья) Петровна

Упертовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костяков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова (Костякова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова (Костякова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1903

Сын: Костяков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
15.11.1913

Сын: Костяков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Состина (Костякова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кочкина (Костякова) Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
02.11.1920
От тифа

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