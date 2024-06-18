Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1880
Дата смерти02.11.1920
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова (Костякова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова (Костякова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1903
Сын: Костяков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1913
Сын: Костяков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Состина (Костякова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кочкина (Костякова) Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Костяков Алексей Михайлович
Смерть
02.11.1920
От тифа