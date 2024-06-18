Костяков Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиМежду 1941 и 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костякова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова (Костякова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова (Костякова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
14.08.1903
Сын: Костяков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
15.11.1913
Сын: Костяков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Состина (Костякова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кочкина (Костякова) Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1924
Мать ребёнка: Костякова Дарья
Смерть
Между 1941 и 1943
Был рак губы