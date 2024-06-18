Костяков Алексей Михайлович 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костяков Алексей Михайлович

Место рождения

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Между 1941 и 1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Костяков Михаил Алексеевич

Мать: Костякова Параскева Фёдоровна

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костякова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова (Костякова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова (Костякова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1903

Сын: Костяков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
15.11.1913

Сын: Костяков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Состина (Костякова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кочкина (Костякова) Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Костякова (Черногаева) Степанида Андреевна

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1924

Сын: Костяков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Костякова Дарья

Смерть
Между 1941 и 1943
Был рак губы

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