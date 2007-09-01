Городилов Владимир Спиридонович
Место рожденияРусский Ятцаз
Дата рождения25.06.1920
Дата смерти01.09.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1920
Бракосочетание
24.04.1946
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
26.01.1947
Дочь: Индман (Городилова) Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.06.1948
Дочь: Городилова Элеонора Владимировна
Мать ребёнка: Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна
Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.06.1956
Сын: Городилов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна
Смерть
01.09.2007
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область