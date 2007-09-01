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Городилов Владимир Спиридонович

Место рождения

Русский Ятцаз

Дата рождения

25.06.1920

Дата смерти

01.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1920

Отец: Городилов Спиридон Ефимович

Мать: Городилова (Первина) Ирина Васильевна

Бракосочетание
24.04.1946

Жена: Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
26.01.1947

Дочь: Индман (Городилова) Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.06.1948

Дочь: Городилова Элеонора Владимировна

Мать ребёнка: Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.06.1956

Сын: Городилов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна

Смерть
01.09.2007
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

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