Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна
Место рожденияКарачев
Дата рождения15.03.1925
Дата смерти08.07.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1925
Бракосочетание
24.04.1946
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
26.01.1947
Дочь: Индман (Городилова) Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Городилов Владимир Спиридонович
Рождение ребёнка
07.06.1948
Дочь: Городилова Элеонора Владимировна
Отец ребёнка: Городилов Владимир Спиридонович
Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.06.1956
Сын: Городилов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Городилов Владимир Спиридонович
Смерть
08.07.1997
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область