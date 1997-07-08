Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова (Жигальцова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Карачев

Дата рождения

15.03.1925

Дата смерти

08.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1925

Отец: Жигальцов Дмитрий Иванович

Мать: Жигальцова (Болушева) Варвара Васильевна

Бракосочетание
24.04.1946

Муж: Городилов Владимир Спиридонович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
26.01.1947

Дочь: Индман (Городилова) Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Городилов Владимир Спиридонович

Рождение ребёнка
07.06.1948

Дочь: Городилова Элеонора Владимировна

Отец ребёнка: Городилов Владимир Спиридонович

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.06.1956

Сын: Городилов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Городилов Владимир Спиридонович

Смерть
08.07.1997
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

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