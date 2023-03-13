Жижакинъ Антонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖижакинъ Антонъ

Жижакинъ Антонъ

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Жижакинъ Артемий

Мать: Жижакина Василиса Спиридонова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жижакина Авдотья Абросимова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Жажакинъ Степанъ

Мать ребёнка: Жижакина Авдотья Абросимова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Жижакина) Наталья

Мать ребёнка: Жижакина Авдотья Абросимова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Жажакинъ Владимиръ

Мать ребёнка: Жижакина Авдотья Абросимова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.