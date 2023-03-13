Жижакинъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Жижакинъ Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Сын: Жажакинъ Степанъ
Мать ребёнка: Жижакина Авдотья Абросимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Жижакина) Наталья
Мать ребёнка: Жижакина Авдотья Абросимова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Жажакинъ Владимиръ
Мать ребёнка: Жижакина Авдотья Абросимова