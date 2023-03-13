Жижакина Авдотья Абросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижакина Авдотья Абросимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жижакинъ Антонъ

Рождение ребёнка
1754

Сын: Жажакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Жижакинъ Антонъ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Жижакина) Наталья

Отец ребёнка: Жижакинъ Антонъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Жажакинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Жижакинъ Антонъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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