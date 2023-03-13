Жижакина Авдотья Абросимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жижакинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Жажакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Жижакинъ Антонъ
Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Жижакина) Наталья
Отец ребёнка: Жижакинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Жажакинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Жижакинъ Антонъ