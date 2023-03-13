Жижакина Василиса Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Жижакинъ Естифей
Отец ребёнка: Жижакинъ Артемий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Жижакинъ Обросимъ
Отец ребёнка: Жижакинъ Артемий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Жижакинъ Антонъ
Отец ребёнка: Жижакинъ Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жижакинъ Артемий