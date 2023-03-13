Жижакина Василиса Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижакина Василиса Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Жижакинъ Естифей

Отец ребёнка: Жижакинъ Артемий

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Жижакинъ Обросимъ

Отец ребёнка: Жижакинъ Артемий

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Жижакинъ Антонъ

Отец ребёнка: Жижакинъ Артемий

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жижакинъ Артемий

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