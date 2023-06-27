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Тухтаев Хуршид Фархадович
Тухтаев Хуршид Фархадович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1979
Пол
Мужской
Отец
Тухтаев Фарход Нарзиевич
1952 г.р.
Мать
Миракова Шоира Махмудовна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1979
Отец:
Тухтаев Фарход Нарзиевич
Мать:
Миракова Шоира Махмудовна
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