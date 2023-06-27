Тухтаев Хуршид Фархадович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухтаев Хуршид Фархадович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1979

Отец: Тухтаев Фарход Нарзиевич

Мать: Миракова Шоира Махмудовна

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