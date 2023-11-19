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Тухтаев Фарход Нарзиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миракова Шоира Махмудовна

Рождение ребёнка
09.12.1979

Сын: Тухтаев Хуршид Фархадович

Мать ребёнка: Миракова Шоира Махмудовна

Рождение ребёнка
27.02.1982

Сын: Тухтаев Равшан Фарходович

Мать ребёнка: Миракова Шоира Махмудовна

Рождение ребёнка
09.03.1990

Сын: Тухтаев Мухаммед Фарходович

Мать ребёнка: Миракова Шоира Махмудовна

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