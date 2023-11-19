Тухтаев Фарход Нарзиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1979
Сын: Тухтаев Хуршид Фархадович
Мать ребёнка: Миракова Шоира Махмудовна
Рождение ребёнка
27.02.1982
Сын: Тухтаев Равшан Фарходович
Мать ребёнка: Миракова Шоира Махмудовна
Рождение ребёнка
09.03.1990
Сын: Тухтаев Мухаммед Фарходович
Мать ребёнка: Миракова Шоира Махмудовна