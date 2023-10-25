Старцева (Давыдчикова) Анна Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Давыдчикова) Анна Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Муж: Старцев Сергей Прокопьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Старцев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Старцев Сергей Прокопьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.

Дочь: Старцева Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Старцев Сергей Прокопьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Старцева Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Старцев Сергей Прокопьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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