Старцева (Давыдчикова) Анна Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
1855
Сын: Старцев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Старцев Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.
Дочь: Старцева Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Старцев Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Старцева Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Старцев Сергей Прокопьевич
Смерть
Неизвестно