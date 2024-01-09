Литовка По Отцу Пономаренко Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовка По Отцу Пономаренко Вера Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литовка Виктор Александрович

Отец ребёнка: Литовка Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голинная Елена Александровна

Отец ребёнка: Литовка Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голинная По Отцу Литовка Елена Александровна

Отец ребёнка: Литовка Александр Константинович

Смерть
Неизвестно

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