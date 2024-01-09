Литовка Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литовка Константин Минеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литовка Виктор Александрович
Мать ребёнка: Литовка По Отцу Пономаренко Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голинная Елена Александровна
Мать ребёнка: Литовка По Отцу Пономаренко Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно