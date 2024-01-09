Литовка Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовка Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литовка Константин Минеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литовка Виктор Александрович

Мать ребёнка: Литовка По Отцу Пономаренко Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голинная Елена Александровна

Мать ребёнка: Литовка По Отцу Пономаренко Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голинная По Отцу Литовка Елена Александровна

Мать ребёнка: Литовка По Отцу Пономаренко Вера Афанасьевна

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