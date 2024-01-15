Толоцкая (Щепановская) Барбара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1725 по 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1769
Сын: Толоцкий /tołocki Бенедикт (Benedykt) Иванович
Отец ребёнка: Толоцкий Ян (Иоанн)
Рождение ребёнка
1775
Сын: Толоцкий Ефим (Иоаким) Иванович
Отец ребёнка: Толоцкий Ян (Иоанн)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толоцкий Клементий Иванович
Отец ребёнка: Толоцкий Ян (Иоанн)
Смерть
Неизвестно