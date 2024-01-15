Толоцкая (Щепановская) Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкая (Щепановская) Барбара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1725 по 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1725 по 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1769

Сын: Толоцкий /tołocki Бенедикт (Benedykt) Иванович

Отец ребёнка: Толоцкий Ян (Иоанн)

Рождение ребёнка
1775

Сын: Толоцкий Ефим (Иоаким) Иванович

Отец ребёнка: Толоцкий Ян (Иоанн)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толоцкий Клементий Иванович

Отец ребёнка: Толоцкий Ян (Иоанн)

Смерть
Неизвестно
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