Толоцкий Ян (Иоанн)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1769
Сын: Толоцкий /tołocki Бенедикт (Benedykt) Иванович
Мать ребёнка: Толоцкая Барбара
Рождение ребёнка
1775
Сын: Толоцкий Ефим (Иоаким) Иванович
Мать ребёнка: Толоцкая Барбара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толоцкий Клементий Иванович
Мать ребёнка: Толоцкая Барбара
Смерть
1799