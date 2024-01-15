Толоцкий Ян (Иоанн) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолоцкий Ян (Иоанн)

Толоцкий Ян (Иоанн)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1769

Сын: Толоцкий /tołocki Бенедикт (Benedykt) Иванович

Мать ребёнка: Толоцкая Барбара

Рождение ребёнка
1775

Сын: Толоцкий Ефим (Иоаким) Иванович

Мать ребёнка: Толоцкая Барбара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толоцкий Клементий Иванович

Мать ребёнка: Толоцкая Барбара

Смерть
1799
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close