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Деньченко Мамон Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1845 и 1850

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1850

Отец: Деньченко Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Деньченко Неизвестно Мамонович

Мать ребёнка: Деньченко Татьяна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Деньченко Неизвестно Мамонович

Мать ребёнка: Деньченко Татьяна

Рождение ребёнка
Между 1885 и 1890

Дочь: Деньченко Христина Мамоновна

Мать ребёнка: Деньченко Татьяна

Работа или профессия
1890 или 1920
Имел свое хозяйство, считался зажиточным крестьянином-кулаком. Сапожник, делал валенки.
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Гаврикова Домна Мамоновна

Мать ребёнка: Деньченко Татьяна

Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деньченко Авгинья Мамоновна

Мать ребёнка: Деньченко Татьяна

Смерть
После 1919
Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд
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