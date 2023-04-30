Деньченко Мамон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1845 и 1850
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1850
Отец: Деньченко Никита
Рождение ребёнка
1875
Сын: Деньченко Неизвестно Мамонович
Мать ребёнка: Деньченко Татьяна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Деньченко Неизвестно Мамонович
Мать ребёнка: Деньченко Татьяна
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1890
Дочь: Деньченко Христина Мамоновна
Мать ребёнка: Деньченко Татьяна
Работа или профессия
1890 или 1920
Имел свое хозяйство, считался зажиточным крестьянином-кулаком. Сапожник, делал валенки.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Гаврикова Домна Мамоновна
Мать ребёнка: Деньченко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деньченко Авгинья Мамоновна
Мать ребёнка: Деньченко Татьяна
Смерть
После 1919