Деньченко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Деньченко Неизвестно Мамонович
Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Деньченко Неизвестно Мамонович
Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1890
Дочь: Деньченко Христина Мамоновна
Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Гаврикова Домна Мамоновна
Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич
Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деньченко Авгинья Мамоновна
Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич
Смерть
До 1917