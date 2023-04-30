Деньченко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деньченко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Деньченко Неизвестно Мамонович

Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Деньченко Неизвестно Мамонович

Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич

Рождение ребёнка
Между 1885 и 1890

Дочь: Деньченко Христина Мамоновна

Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Гаврикова Домна Мамоновна

Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич

Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деньченко Авгинья Мамоновна

Отец ребёнка: Деньченко Мамон Никитич

Смерть
До 1917
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