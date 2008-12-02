Медведь (Гуминская) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1922
Дата смерти02.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1922
Бракосочетание
11.11.1946
Рождение ребёнка
09.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведь Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Галина
Отец ребёнка: Медведь Александр Андреевич
Смерть
02.12.2008
Брянск, город Брянск, Брянская область