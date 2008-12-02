Медведь (Гуминская) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведь (Гуминская) Людмила Алексеевна

Медведь (Гуминская) Людмила Алексеевна

avatar

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

04.01.1922

Дата смерти

02.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1922

Отец: Гуминский Алексей Николаевич

Мать: Гуминская Елена Георгиевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1946

Муж: Медведь Александр Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведь Александр Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Галина

Отец ребёнка: Медведь Александр Андреевич

Смерть
02.12.2008
Брянск, город Брянск, Брянская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close